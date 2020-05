Inail, 37.000 contagi sul lavoro, 129 morti

Sono oltre 37.000 le denunce diinfortunio sul lavoro per contagio da Covid 19 mentre le denuncedi infortunio mortale sono 129. Lo fa sapere l'Inail spiegandoche i dati si riferiscono alle denunce arrivate fino al 4 maggioe che si registra un aumento di 9.000 unità rispetto alla primarilevazione diffusa il 21 aprile (31 in più per i casi mortali).Per gli infortuni mortali da Covid 19 c'è una netta prevalenzadelle denunce per uomini (82,2%).