Borsa: Europa debole, pesano greggio e banche

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Sono tutte in rosso, tranne Londra (+0,65%) le principali Borse europee. La peggiore è Madrid (-0,3%), seguita da Parigi (-0,29%) e Francoforte (-0,18%).

Milano ha la maglia nera (-0,9%).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600 è in leggero positivo (+0,17%), sostenuto soprattutto dal settori salute (+0,7%). In negativo quasi tutte le banche, come Banco Bilbao (-2,2%), Royal Bank of Scotland (-2,3%) e Bank of Ireland (-2,4%), positive invece Virgin Money (+9,3%) e Danske Bank (+2,1%). Per le italiane, con lo spread a 246 punti, perdono Unicredit e Banco Bpm (-0,9%), Bper (-1,4%), Ubi (-1,7%) e Intesa (-1,9%).

Col greggio tornato in calo (wti - 4,5%) patiscono i petroliferi, in particolare Lundin (-10,2%), Equinor (-4,4%) e Koninklijke (-4,3%). Tra le auto, guadagni per Peugeot (+1,5%) , non per Daimler (-1,5%) e Fca (-0,8%). In leggero calo l'oro (-0,3%). (ANSA).