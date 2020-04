Giappone, libero acquisto bond di Stato

(ANSA) - TOKYO, 27 APR - La Banca del Giappone (Boj) rimuove ogni limite al piano di acquisto di obbligazioni governative e adotta ulteriori provvedimenti per stimolare la ripresa dell'economia, che - in base alle stime dell'istituto centrale - è prevista contrarsi tra il 3 e il 5% nell'anno fiscale 2020. Le nuove mosse sono state comunicate nel corso di una riunione del comitato convocata in via eccezionale legata all'emergenza sanitaria per il coronavirus.