Mentana fa 70 anni e si fa gli auguri, 'la preistoria siamo noi'

Spegne oggi 70 candeline Enrico Mentana, noto volto della televisione italiana. Dalla Rai a Mediaset fino a La7, dove dal 2010 conduce e dirige il telegiornale. Sui suoi profili social Fb e Instagram Mentana ha condiviso uno stralcio del suo certificato di nascita corredata dalla frase ironica "La preistoria siamo noi". Pochi giorni fa ha celebrato sempre sui social il 33esimo compleanno del Tg5 postando una foto ricordo che lo ritrae insieme alla squadra di giornalisti che lo affiancò agli esordi del telegiornale della rete ammiraglia di Mediaset. "Auguri a chi c'era, a chi c'è ancora, a tutti quelli che hanno contribuito a farlo nascere. È stata per me una bellissima avventura e divertente", si legge nella didascalia. Nello scatto condiviso dall'attuale direttore del Tg di La7 si riconoscono tra gli altri Lamberto Sposini, Cristina Parodi, Cesara Buonamici, Emilio Carelli e l'attuale direttore Clemente Mimun Giacomo Crosa e Siria Magri.

Enrico Mentana nasce il 15 gennaio del 1955. Muove i primi passi in Rai e diventa vicedirettore del Tg2 nel 1989. Arrivato due anni dopo a Fininvest, nel 1992 è tra i fondatori del Tg5, di cui conduce la primissima edizione. Nel novembre 2004 Enrico Mentana viene esonerato dai vertici Mediaset dalla direzione del Tg5: dopo 13 anni il giornalista lascia definitivamente il telegiornale di Canale 5, diventando direttore editoriale di Mediaset. Un ruolo che lo stesso Mentana decide di lasciare nel 2009 quando, a seguito della morte di Eluana Englaro (caso di cronaca tristemente noto), presenta le dimissioni in quanto si trova in disaccordo con la rete, che non ha interrotto il Grande Fratello per mandare in onda uno speciale del Tg5 o di Matrix dedicati al caso. Dopo una serie di vicissitudini giudiziarie e tensioni tra il giornalista e la rete, Mentana decide di lasciare definitivamente Mediaset per diventare, nel 2010, direttore del telegiornale di La7 e conduttore dell'edizione delle 20. Da quel momento il Tg La7 raggiunge risultati, in termini di share, mai ottenuti prima. Anche sulla nuova rete si occupa di programmi di approfondimento, quali Bersaglio Mobile o la #maratonamentana, ovvero lunghe dirette dedicate ai fatti più importanti, come ad esempio le elezioni politiche. Nel 2018 Enrico Mentana fonda Open, un giornale completamente digitale la cui redazione è composta esclusivamente da giovani giornalisti.

Il direttore ha quattro figli: il primo, Stefano, è nato nel 1987, l'ultima, Vittoria, nel 2007. Ci sono poi Alice, nata nel 1992, che lo ha reso nonno per la prima volta, e Giulio, del 2006. Gli ultimi due sono figli di Michela Rocco di Torrepadula, con cui Mentana si è sposato nel 2002.

Dal 2013, Enrico Mentana è legato con la giornalista e volto di Rai2 Francesca Fagnani conduttrice e ideatrice del programma di successo Belve, con cui vive a Roma.



