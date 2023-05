Tv, in Italia oltre 6.400 strutture ricettive scelgono tivùsat

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Alberghi, bed and breakfast, agriturismi, villaggi turistici. In Italia sono ormai oltre 6.400 le strutture ricettive che per garantire un'offerta televisiva di primo livello ai propri ospiti hanno deciso di affidarsi a tivùsat. Una piattaforma satellitare capace di illuminare ogni angolo del nostro Paese (dalle montagne alle isole) e di raggiungere strutture ricettive, utenze business (ne conta già 26 mila) e fino all'ultima famiglia nelle prime e nelle seconde case. Tivùsat ha un bouquet con oltre 180 canali tv e radio, di cui oltre 70 in Hd e 7 in 4K. Un'offerta "matura e definita", fatto di intrattenimento, sport, notizie (internazionali, nazionali e locali), film, serie tv e programmi per bambini e ragazzi.

Numeri, quelli della penetrazione di tivùsat nelle strutture ricettive, in continua crescita e che sono frutto anche del roadshow 2023 nel mondo dell'hospitality. Come nel 2022 (nove tappe e oltre mille ospiti), anche quest'anno la piattaforma satellitare gratuita si è messa sulle strade d'Italia per una vera e propria fiera itinerante della tv. La "carovana" tra il 16 febbraio e il 9 novembre avrà attraversato nove regioni.

Proprio giovedì 25 maggio si è tenuta la quarta tappa a Cosenza.

E il 22 giugno sarà invece la volta di Pisa, tappa toscana che chiamerà a raccolta anche due province della Liguria: Genova e La Spezia. Il roadshow è uno strumento prezioso per tivùsat per portare sul territorio informazione e formazione in generale per le migliori aziende che operano nel mercato della tv satellitare e in particolare per gli addetti ai lavori come tecnici installatori, rivenditori di elettronica di consumo e albergatori. Oltre all'installazione di una parabola orientata su HOTBIRD 13° EST, l'attivazione dell'offerta tivùsat per il settore dell'hospitality prevede iter differenti (tutte le informazioni sul sito tivusat.tv) in base alle dimensioni della struttura ricettiva. (ANSA).