D'Alessio, grande festa con Tananai, Elodie e il Napoli

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "È una grande festa: la mia, quella del mio pubblico, della mia città, dei miei amici e della mia squadra. Verranno a trovarmi il presidente De Laurentiis con alcuni giocatori del Napoli, e con loro sul palco avremo anche un pallone. Una vera festa nella festa". Dopo il successo di pubblico e ascolti del live dello scorso anno per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera, Gigi D'Alessio rinnova l'appuntamento nella sua città con un grande show, Gigi - Uno come te - Ancora insieme, da Piazza del Plebiscito, in onda il 1° giugno in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2.

"Con la grande band diretta dal maestro Adriano Pennino - prosegue Gigi D'Alessio - in circa tre ore di spettacolo, verranno a trovarmi tantissimi ospiti che prima di tutto sono amici che subito hanno accettato l'invito per il piacere di stare insieme. La cosa bella è che alcuni lo sono per un fatto anche generazionale, di età, ma altri sono giovanissimi come Tananai ed Elodie, che credo conosca a memoria tutte le mie canzoni".

Tra gli ospiti attesi big della musica, della tv e della comicità anche Biagio Antonacci, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, LDA, Nino D'angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti, Ciccio Merolla e altre sorprese. Una serata che si tingerà d'azzurro nel luogo simbolo della città per cantare insieme a Gigi le sue canzoni più amate e celebrare ancora una volta Napoli, in quest'anno così speciale per il capoluogo partenopeo. "Napoli sta vivendo una stagione di grande rinascita - spiega l'artista partenopeo - ormai già da qualche anno, molto vitale, e sta tornando ad avere una centralità nel mondo che ci riporta allo splendore passato, con tantissimi turisti che non vengono solo di passaggio. Naturalmente - osserva - non è uno spettacolo o uno scudetto a risolvere tutti i problemi. Ma questo clima così positivo, di fiducia ed euforia sana si nota un po' ovunque. E questo sì che può far bene a tutti".

Non mancherà poi un momento per festeggiare il recente scudetto con l'incursione onstage del presidente Aurelio De Laurentiis e i campioni della SCC Napoli Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone. (ANSA).