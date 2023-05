Amadeus a Fiorello, resto in Rai e lavoro serenamente a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Rimango volentieri" in Rai e "sto lavorando serenamente con l'amministratore delegato" al prossimo Sanremo: parola di Amadeus, che ha chiamato in diretta Fiorello durante la puntata di Viva Rai2!.

Dopo la "bombetta" sganciata qualche giorno fa da Fiorello, che aveva raccontato dei dubbi dell'amico sulla possibilità di condurre il prossimo festival, disinnescata poi dallo stesso showman ("era uno scherzo"), è Amadeus in persona oggi a sgombrare il campo da illazioni in merito. "Resti in Rai, non c'è nessuno che vuole epurarti?", gli ha chiesto Fiore.

"Nessuno, nessuno, rimango volentieri", la risposta di Amadeus, che ha annunciato: "Il 9 mattina vengo a trovarvi per l'ultima puntata".

Ancora Fiorello: "Sono uscite molte indiscrezioni, di cui non abbiamo parlato per non creare oltremodo polemiche, su qualcuno che controllerebbe le tue scelte musicali". "Non ci sono agenti segreti che controllano niente", ha ribattuto Amadeus.

"Diciamo che Amadeus ha la totale libertà di scelta", ha chiosato lo showman. "Assolutamente", la risposta di Ama che ha concluso: "Si lavora già da tempo serenamente con l'amministratore delegato, con tutta la Rai". (ANSA).