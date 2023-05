Soldi, sfida per la Rai e i media mondiali raggiungere i giovani

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Per la 27/a edizione di Cartoons raccogliamo una sfida che nasce dalla consapevolezza che l'attenzione nei confronti dei bambini e dei ragazzi è una questione centrale: raggiungere un pubblico più giovane è una delle maggiori sfide per i media di servizio pubblico in tutto il mondo". Lo dice la presidente della Rai Marinella Soldi, in un messaggio durante la presentazione della 27/a edizione di Cartoons On The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts 2023, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, che torna dal 31 maggio al 4 giugno a Pescara, dopo il successo dello scorso anno. "Abbiamo, come servizio pubblico, il dovere di curare e proporre ai pubblici più giovani prodotti di qualità, efficaci ma corretti e per farlo non possiamo che ascoltarli e raccogliere da loro richieste e suggerimenti, senza mai mettere da parte i valori, l'amicizia, l'accettazione di chi è diverso da noi, la cura del pianeta, senza mai perdere di vista la rilevanza dei contenuti e dei temi trattati" aggiunge la Soldi. "Cartoons - sottolinea - è una manifestazione nata in casa Rai che nelle varie edizioni ha avuto il merito di trattare temi importanti e complessi, ha saputo affrontarli e raccontarli a giovani e giovanissimi, usando una lingua universale che mescola animazioni, fumetti, videogiochi, effetti visivi, suoni e musiche". Dal 1996 - conclude la Soldi - questo mondo è completamente cambiato, sono cambiati linguaggi e supporti e "Cartoons ha saputo mettersi ogni anno in gioco". (ANSA).