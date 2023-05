Pesci Piccoli, il trailer della serie tv dei The Jackal

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Ciro intento a fotografarsi i piedi per un non meglio precisato acquirente online al quale ha venduto delle scarpe "ma è così preciso che vuole le foto dei miei piedi". Nel filmato lo vediamo essere sorpreso da Fru, il quale in un primo momento chiede con volto sbigottito ma cosa stai facendo, poi ripete "Ciro...infine dopo una lunga pausa...ma ti aiuto io...'' i due non si rendono conto che le foto sono richieste da quello che probabilmente è un feticista online.

È uscito un video ufficiale di Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la serie televisiva del collettivo The Jackal. L'attesissimo show, che sarà la prima serie comedy prodotta e ideata dalla content factory The Jackal, in arrivo dall'8 giugno su Prime Video.

Nel cast ci sono come protagonisti gli "sciacalli" Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e Martina Tinnirello. Sono previsti anche camei speciali, con ospiti del calibro di Achille Lauro. Herbert Ballerina, Giovanni Muciaccia, Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri e Mario "Il Ginnasio" Terrone sono alcune delle star più attese.

Nell'epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate sui social, cosa c'è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L'arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un'ondata di novità, e insegnerà loro che anche un'esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment, in collaborazione con Prime Video, Pesci piccoli - Un'agenzia.

Molte idee. Poco budget si divide in sei episodi diretti e ideati da Francesco Ebbasta. (ANSA).