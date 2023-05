Bianchetti, 'del Papa mi hanno colpito l'umanità e la tenerezza'

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Ricevere Papa Francesco negli studi Rai di Saxa Rubra è stata "una gioia, una festa incredibile per A Sua Immagine e per tutta l'azienda. È stato un evento eccezionale, per la prima volta un pontefice si è recato in uno studio televisivo. E poi quell'abbraccio, all'insegna delle tenerezza...". È ancora emozionata Lorena Bianchetti, conduttrice della puntata speciale del programma, ospite il Santo Padre, che è stata registrata ieri e andrà in onda domenica 4 giugno alle 9.40 su Rai1.

Con il Papa, racconta Bianchetti in collegamento con Domenica in, "abbiamo parlato di tutto quello che caratterizza la nostra quotidianità. Cosa mi ha colpito? La sua disponibilità, la sua umanità, può sembrare scontata, ma davvero, la tenerezza con cui ci ha offerto strumenti di vita", affrontando temi che spaziano "dalla violenza delle parole, dal bullismo", all'attualità "della guerra, dell'alluvione, delle calamità naturali".

In studio, annuncia la conduttrice, anche Serena e Matteo, coppia di giovani genitori che hanno incontrato Papa Francesco al Gemelli in occasione del suo ricovero e che si sono affidati al suo abbraccio nel momento della morte della loro bambina, "un gesto che ha commosso il mondo".