Annunziata, mi sono dimessa ma arriveremo a fine giugno

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - ''Questa è l'ultima puntata, la prima delle finali cinque che andranno in onda. Avete letto che ho dato le dimissioni e lascerò la conduzione di questo programma ma finiremo la stagione arrivando fino a fine giugno come da accordi presi con l'azienda''. Lo dice Lucia Annunziata nell'anteprima al Tg3 lanciando ''l'ultima'' puntata di Mezz'ora in +, ovvero la prima dopo la sua lettera di "dimissioni irrevocabili" in cui ha spiegato di non condividere ''nulla dell'operato dell'attuale governo, ne' sui contenuti, ne' sui metodi. In particolare non condivido le modalita' dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza e' da parte mia un atto di serieta' nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque", aveva scritto.

Il programma si concluderà su Raitre a fine stagione, domenica 25 giugno come era previsto. Rimane invece ancora da trovare l'accordo per l'anno di contratto 2023-2024 che ancora lega Lucia Annunziata alla Rai.

Oggi parte la puntata con il commovente intervento del direttore della Cooperativa di braccianti agricoli Cab Ter.Ra Lino Bacchilega, anche Annunziata si commuove con il suo interlocutore.

Segue la lunga intervista all'ex Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso, condotta insieme al giornalista del Corriere della Sera Giovanni Bianconi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'ex ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola ''in perfetta par condicio'', sottolinea Annunziata che conclude l'approfondimento sul Pnrr dicendo: ''possiamo fare altre sei puntate, anzi un format a parte, anzi no io ne ho solo quattro di puntate conclusa questa''. Infine il politologo della Johns Hopkins University Yascha Mounk, gli inviati Rai Lucia Goracci e Sergio Paini. ''Ricordatevi ci sono ancora quattro puntate di questo ciclo, state con noi'', conclude la puntata la giornalista. (ANSA).