Fiorello, Amadeus fa Sanremo, se glielo chiedono fa pure il 6/o

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Vi sembra reale un mondo in cui Amadeus dica: sai, non so se farò Sanremo? State scherzando? Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto!". Parola di Fiorello, ospite oggi a Tv Talk. Dopo aver lanciato ieri a Viva Rai2! la "bombetta" secondo cui l'amico Ama gli avrebbe confidato i suoi dubbi sulla possibilità di condurre il prossimo festival, oggi lo showman chiarisce che si è trattato di "uno scherzo ad Amadeus".

"So esattamente - ha spiegato Fiorello, in collegamento con il programma di Rai3 - che Amadeus il venerdì mattina non guarda Viva Rai2. Mi piace fare gli scherzi ad Amadeus, e ho pensato, ora dico 'sta cosa e vediamo che succede... e infatti è successo. Mi ha chiamato: Ciuri, ho 60 messaggi, che cosa hai detto?", ha aggiunto imitando la voce dell'amico. "Sapevo che lo avrebbero chiamato l'ufficio stampa, il sindaco, Roberto, Sergio - ha aggiunto 'dividendo in due' il nome del nuovo Ad Rai - mi hai rovinato il venerdì, Ciuri".

Quanto al futuro di Viva Rai2, "decideremo dopo il 9 giugno - ha frenato con un sorriso lo showman - ricordiamoci che abbiamo fatto tre edizioni in una. L'anno prossimo finisce l'effetto sorpresa, le aspettative sono maggiori, quindi si va incontro a un insuccesso...". (ANSA).