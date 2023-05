Brooke: "Un amore con Taylor in Beautiful? Chissà"

Oltre 100 matrimoni dei quali 21 per Brooke (otto con Ridge), più di 20 morti e altrettante nascite, 110 tra sfilate, conferenze stampa e servizi fotografici, una svariata tipologia di incroci sentimentali, anche tra fratellastri, generi e suocere, oltre 9000 puntate trasmesse in Usa (ne vanno in onda 250 all'anno), 35 milioni di telespettatori al giorno in oltre 100 Paesi, 102 Daytime Emmy awards vinti (sono 14 le nomination all'edizione 2023) e 135 location extra set. Sono fra i numeri dei primi 36 anni di Beautiful, la soap opera, entrata per la durata anche nel Guinness World Record e ambientata nel mondo della moda, che ha mantenuto negli anni un grande pubblico anche in Italia, dove va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 13.40.

Beautiful, Thorsten Kaye: 'Tra Brooke e Taylor scelgo Brooke'

Un amore ricambiato, visto che il nostro Paese è stato incluso più volte tra le location, il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, la Puglia nel 2012 e ora anche Roma, con gran parte del cast arrivato per l'occasione. Non manca la coppia iconica della storia, Brooke Logan e Ridge Forrester (di nuovo nel pieno di una crisi matrimoniale), che hanno i volti di Katherine Kelly Lang, presente dall'episodio n.1, e Thorsten Kaye, che ha sostituito nel ruolo Ron Moss nel 2013. "Dal primo giorno di lavoro insieme era come se ci conoscessimo da anni, è nata subito un'amicizia - spiega Katherine Kelly Lang parlando con i giornalisti - è molto facile andare d'accordo con Thorsten, anche se c'è voluto un po' di più per abituarmi in scena al cambio 'fisico' di Ridge. Lui però ha reso il personaggio subito suo". L'intesa è palpabile anche quando l'attrice commenta le voci, nate da alcune foto, di un'ipotesi di storia romantica fra Brooke e quella che è stata per anni sua rivale storica Taylor: "Non si sa mai - dice sorridendo - Abbiamo giocato con l'idea, sarebbe sicuramente qualcosa di nuovo. Molti tra il pubblico vorrebbero succedesse, ma altrettanti sono totalmente contrari". L'idea "che mia moglie abbia una ragazza? Vedremo" aggiunge Kaye, per il quale entrare nella parte di Ridge "è stato facile, dovevo solo inserirmi nel gruppo e da subito siamo stati molto uniti". Chi è Brooke oggi? "Una donna che sa farsi valere. Continua a fare tanti errori ma ama la famiglia, è cresciuta, e cerca sempre di migliorare. Vorrei però tornasse più attiva professionalmente, con le sue linee di moda, e che pensasse più a se stessa".

Beautiful, Matthew Atkinson: 'Cerco di dare al mio Thomas umilta''

Le donne in questa soap come sono cambiate? "Secondo me all'inizio erano più forti e indipendenti anche per la presenza nel cast di attrici come Susan Flannery (interprete di Stephanie Forrester) o Darlene Conley (volto di Sally Spectra). È qualcosa a cui dovremmo tornare, perché oggi a volte appaiono più fragili, e quasi dipendenti dalla figura dell'uomo". Katherine Kelly Lang è "molto diversa nella vita da Brooke. Arrivo in jeans, vado al trucco, indosso quegli abiti e mi trasformo, anche la mia voce cambia". Tuttavia "quando si interpreta un personaggio per tanto tempo, è inevitabile che ti entri un po' nel dna - dice Thorsten Kaye -. Siamo sul set tutti i giorni ma non è come andare in ufficio perché lavoriamo con le emozioni e la creatività". In tanti anni, per Katherine Kelly Lang, tra le scene più difficili da girare, c'è stata quella "in cui Brooke viene violentata: era difficile controllare le emozioni. Un'altra è quella in cui il mio personaggio ha un rapporto con Deacon, che allora era il marito di mia figlia nella storia... Continuavo a chiedermi, 'che sto facendo?'". Ha mai pensato di lasciare Beautiful? "No, perché ho sempre avuto anche la libertà di portare avanti altri progetti in tutto il mondo, compresa l'Italia". Un legame passato, fra gli altri, per Ballando con le stelle (2014) o film come Monolith di Ivan Silvestrini e Odissea nell'ospizio di Jerry Calà, che lei definisce "un folle esilarante". Katherine Kelly Lang ama molto il cinema italiano: "Anche in aereo ho visto un film bellissimo, Caos Calmo. Sapete raccontare la vita per come è, qualcosa che il cinema americano fa sempre meno".