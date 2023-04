Parte su Rete4 Sette giorni, nuovo programma con l'informazione

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Sabato 22 aprile, in prima serata su Retequattro, al via Sette giorni, il nuovo appuntamento con l'informazione targato Videonews. Condotto da Elena Tambini, Sette giorni analizzerà i temi della settimana al centro dell'attenzione mediatica che hanno diviso l'opinione pubblica.

Dalla politica alla cronaca, il programma ripercorrerà, in compagnia di ospiti e opinionisti, i fatti che sono stati trattati nei programmi di approfondimento giornalistico di Mediaset, leggendoli con chiave critica e di sintesi.

Tra i temi della puntata: le polemiche sulla vignetta pubblicata da Il Fatto Quotidiano, la scissione del Terzo Polo e il caso della strage di Erba.

Tra gli ospiti di Elena Tambini: Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva.

La regia è di Dario Calleri. (ANSA).