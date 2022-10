Ballando con le stelle al via, in pista da Montesano a Zanicchi

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Nella prima puntata della diciassettesima edizione dello show danzante del sabato sera, al via l'8 ottobre su Rai1, ballerina per una notte sarà Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi che fu un concorrente di Ballando con le Stelle ,"un modo per ricordare con un sorriso e omaggiare un grande amico della Rai".

Milly Carlucci, con al fianco Paolo Belli come sempre, è pronta a scendere in pista su Rai1, in prima serata, con la nuova stagione di dello show: ha riconfermato per intero la giuria capitanata da Carolyn Smith, delle passate edizioni. Novità invece tra i maestri di ballo, tra gli opinionisti grande assente la criminologa Roberta Bruzzone, ci sarà invece da solo Alberto Matano. Mentre nella giuria popolare accanto a Rossella Erra arrivano gli ex ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Sul palco di Ballando con le Stelle, vedremo esibirsi Iva Zanicchi, Dario Cassini, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Ema Stokholma, Lorenzo Biagiarelli, Alessandro Egger, Gabriel Garko e Alex Di Giorgio. Un cast ricco e variegato, fatto di nomi molto famosi del mondo dello spettacolo e con l'attore Gabriel Garko, che si era già esibito in passato come ballerino ospite per una notte dimostrando le sue qualità e il nuotatore olimpico Alex Di Giorgio, primo concorrente gay a fare coppia con un altro uomo dichiaratamente omosessuale.

Stefano Coletta Direttore di Rai intrattenimento prime time ha detto: "L'intrattenimento torna dopo un po' di tempo in onda in autunno, Milly ha accolto con disponibilità la proposta. La finale sarà venerdì 23 dicembre: avremo, dunque, 11 puntate. In qualche occasione, il programma inizierà un po' più tardi, a causa dei Mondiali. La capacità della conduttrice è quella di creare un ambiente capace di offrire al pubblico tante storie.

Riguardo alla partecipazione del fidanzato di Selvaggia Lucarelli come concorrente, il cuoco Lorenzo Biagiarelli, Carlucci ribadisce "nessun conflitto è qui per qui il ballo" Per quanto riguarda Enrico Montesano risponde Coletta: "L'attore è qui per ricordarci la grande storia del suo talento e non per parlare di altri argomenti, che nulla hanno a che fare con la danza". (ANSA).