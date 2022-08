Gli anelli del potere, parlano i protagonisti

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - In attesa del suo debutto previsto per il prossimo 2 settembre su Prime Video, Morfydd Clark insieme agli altri protagonisti ha preso parte a una conferenza stampa streaming internazionale con base a Londra, lei è Galadriel, personaggio interpretato da Cate Blanchett nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. "Ho visto - sottolinea l'attrice - ovviamente il film e temevo molto il confronto con Cate Blachett" ammette "il mio personaggio è più giovane, è vero, è una guerriera che non ha intenzione di fermarsi, allo stesso tempo più primitiva, ma non dimentichiamo che ha più di mille anni...". Alla fine "ho capito che dovevo trovare la mia" Galardier: "mi sono affidata alle letture di Tolkien". I primi due episodi saranno resi disponibili di venerdì 2 settembre. Nelle settimane successive, invece, vedremo un episodio ogni venerdì. Ciò significa che la conclusione di questo primo ciclo avverrà venerdì 14 ottobre. La storia è incentrata migliaia di anni prima degli eventi visti ne Il Signore degli Anelli e ne Lo Hobbit, durante un periodo di pace nel corso della Seconda Era della Terra Mezzo. In questa epoca, si assiste alla forgiatura degli Anelli del Potere, all'ultima alleanza tra Elfi e Uomini prima del distacco, all'ascesa di Sauron e, infine, alla distruzione del Regno di Numenor.

A partire da un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia conosciuti che nuovi, mentre affrontano il temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo.

L'attrice, nata in Svezia ma trasferitasi in Galles bambina, ha rivelato di essere rimasta sorpresa da questa nuova versione della dama elfica a lei affidata. Essa infatti, sembra essere lontana dall'algida e sofisticata vista in precedenza nella Terra di Mezzo "è quasi spudrata nel voler combattere ad ogni costo. Galadriel ne Gli anelli del potere è giovane, e sola, determinata a non arrendersi finché non trova ciò che sa essere ancora un pericolo e a vendicare la morte del fratello".

Prepararsi per il ruolo non è stato facile per l'attrice: "Una parte importante è stata l'aspetto fisico dell'essere un elfo mi sono trovata a mio agio anche con il sindarin la lingua inventata da Tolkien". (ANSA).