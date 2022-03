Meglio Nate che niente, musical e identità di genere

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Le polemiche sulla cosiddetta legge 'Don't say gay' della Florida (tra i vari punti, si proibisce agli insegnanti delle scuole elementari di affrontare temi di orientamento sessuale e identità di genere nelle classi dal primo al terzo anno) hanno coinvolto la Disney, contestata anche da parte di alcuni suoi dipendenti Lgbtq+ e non solo, per essere intervenuta tardivamente con una posizione pubblica contro il provvedimento (poi arrivata) in uno Stato nel quale la casa madre di Topolino ha un grande peso economico. E' il momento nel quale arriva su Disney+ , dal 1 aprile, un film originale che richiama il rispetto dell'identità di genere e dell'inclusione attraverso un protagonista 13 enne in Meglio Nate che niente, musical /family comedy di Tim Federle, che adatta un suo romanzo con un cast guidato dal 15enne Rueby Wood (già attore teatrale qui al debutto in un film) insieme a Aria Brooks, Norbert Leo Butz, Lisa Kudrow, Joshua Bassett. Federle, classe 1980, in passato ballerino teatrale, per Disney è già stato sceneggiatore del film d'animazione Ferdinand e showrunner di High School Musical: The Musical - La serie con Olivia Rodrigo e ha in preparazione da regista Sister Act 3 con Whoopi Goldberg. Il punto di partenza per Meglio Nate che niente è stata l'esperienza adolescenziale di Federle: "Volevo che il film potesse arrivare a tutti quelli che avessero un sogno che sia anche trovare le persone giuste nella propria vita, quelle che vedono davvero chi sei e che non cercano di cambiarti - spiega nella conferenza stampa in streaming -. Tutti noi abbiamo il desiderio di essere accettati, amati, celebrati e supportati". Sogna in grande Nate (Wood) tredicenne di Pittsburgh, da sempre appassionato di teatro e che sogna di diventare un attore di musical a Broadway. Nel frattempo però il suo quotidiano non è semplice, anche per causa di alcuni compagni che non lo comprendono. Nate comunque non si lascia abbattere e quando viene a sapere che a Broadway stanno cercando un giovanissimo protagonista per interpretare nel musical dal classico Disney Lilo e Stitch parte per New York insieme alla sua migliore amica Libby (Aria Brooks). (ANSA).