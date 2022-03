Love Boat diventa un reality per coppie, in lavorazione reboot

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAR - Una delle serie tv più popolari degli anni '70 ritrova nuova vita sotto forma di un reality show per coppie. Ispirandosi alle vicende d'amore dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo della Pacific Princess in 'Love Boat', il network Cbs produrrà uno show che porta a bordo della stessa nave un gruppo di single alla ricerca dell'amore. In quella che è una competizione, i concorrenti verranno messi sotto esame per quanto riguarda la compatibilità in un rapporto e la chimica. Il tutto sotto gli occhi di un capitano e di un equipaggio che avrà un ruolo chiave nel fare matchmaking.

I concorrenti passeranno un mese a navigare nel Mediterraneo e solo alla fine una coppia risulterà vincitrice e porterà a casa un premio in denaro anche.

La serie originale, prodotta da Aaron Spelling, fu lanciata nel 1977 e andò in onda per nove stagioni su Abc. (ANSA).