Carlo Lucarelli, "torno con fiabe sempre più misteriose"

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "C'è un motivo per cui continuiamo a raccontarci le favole, anche a distanza di secoli - afferma Carlo Lucarelli - Anzi, ce ne sono tanti. Raccontano lo spirito di un periodo e fatti che ancora ci parlano. Ma soprattutto, per quanto le racconti, non sono mai le stesse. Le storie della nuova stagione sono ancora più sorprendenti, misteriose e inquietanti". Dal 22 febbraio, alle 21.15, torna ogni settimana su Sky Arte - con 8 nuovi episodi - In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe, la produzione Sky Original condotta da Lucarelli che svela i segreti nascosti nei racconti del "c'era una volta". L'autore - con illustrazioni animate, l'intervento di numerosi ospiti e location d'eccezione come il Castello Bonoris di Montichiari (BS) e BUB - Biblioteca Universitaria di Bologna - ci rivela che Biancaneve, una delle principesse più amate della Disney, è vissuta davvero e non solo una volta, bensì quattro. Che la Bella Addormentata non è soltanto una ragazza bellissima destata da un sonno secolare grazie a un bacio d'amore, ma che ne è esistita una ancora prima di lei che si è risvegliata in un incubo degno di uno scrittore noir. E che nella realtà, pochi anni fa, in un paesino della Svezia, una giovane donna si è addormentata in un sonno lunghissimo che nessuno era in grado di interrompere. Ci sono poi personaggi che ci hanno sempre fatto paura, come le Streghe, ma se andiamo a conoscerle meglio e le osserviamo più da vicino, scopriamo che non erano affatto persone cattive che mangiavano bambini, ma donne potenti e con grandi conoscenze. Tutte a parte la Baba Jaga, forse. Del resto nelle fiabe le donne sono spesso incomprese, maltrattate e costrette ad agire contro la loro volontà. Come Raperonzolo, chiusa in una torre, che condivide lo stesso destino di molte altre ragazze. Anche la storia di Mulan, eroina leggendaria che parte per la guerra al posto del padre malato, ha un finale molto diverso in una versione della vicenda di fine '600, e il suo coraggio non è bastato a renderla libera.

Il Gobbo di Notre-Dame era uno degli scalpellini che lavoravano alla cattedrale e dietro la storia del Pifferaio Magico c'è la sparizione di 130 bambini ad Hamelin nel 1284. (ANSA).