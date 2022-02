Ridley Scott produrrà serie sequel di Blade Runner 2049

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - L'universo fantascientifico di Blade Runner avrà un nuovo capitolo. Si tratta di 'Blade Runner 2099', serie sequel del film 'Blade Runner 2049', diretto da Denis Villeneuve e uscito nel 2017. Il progetto è prodotto da Ridley Scott, regista di 'Blade Runner' (1982) ed è in fase di sviluppo a Amazon Studios. Non è escluso che lo stesso Scott potrebbe mettersi dietro la macchina da presa anche per il sequel, che sarebbe il primo adattamento a serie tv per Blade Runner.

Come lascia intendere il titolo, 'Blade Runner 2099' è ambientato 50 anni dopo il sequel cinematografico. 'Blade Runner 2049' si è rivelato un successo di critica ma meno di pubblico, incassando a livello globale 259 milioni di dollari a fronte di un budget di 150-185 milioni.

Per Amazon si tratta di una grossa scommessa considerando anche che in autunno è prevista l'uscita di 'Il signore degli anelli: gli anelli del potere', considerata la serie tv più costosa mai prodotta, solo la prima stagione è costata 465 milioni di dollari.