X Factor, quarto show con il ritorno di Alessandro Cattelan

Tensione, colpi di scena e competizione ormai serratissima: si stringono le maglie a X Factor 2020, con la quarta puntata che segna il giro di boa di questa edizione e porta con sé una doppia eliminazione, con Blue Phelix e Vergo che hanno dovuto abbandonare la gara. Il Live di ieri sera ha anche segnato l’attesissimo ritorno di Alessandro Cattelan alla guida dello show. Il quarto capitolo di #XF2020, show di Sky prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, ha totalizzato 868mila spettatori medi, con una share del 3,6%, un dato in aumento del +12% rispetto all’omologa puntata della scorsa stagione. Nuovi record sul fronte social: con 799.300 interazioni totali segna il nuovo primato per questa stagione, un dato che lo colloca al primo posto tra gli eventi televisivi della giornata di ieri (+124% rispetto alla corrispondete puntata della passata edizione, +7% rispetto alla settimana precedente). Per quanto riguarda la rilevazione 24/7, le interazioni generate da X Factor durante tutta la giornata di ieri sono state 851.600 ed anche in questo caso #XF2020 risulta essere il primo contenuto della giornata in rilevazione continuativa (+134% rispetto all’anno scorso, +7% sulla scorsa puntata).

L’hashtag ufficiale #XF2020 è rimasto per diverse ore nella classifica dei Trending Topic Worldwide proprio in contemporanea con la messa in onda dello show circa, lo stesso dicasi per la classifica italiana dove vi è rimasto – prevalentemente in prima posizione – fino alla mattina di oggi. Oltre a #XF2020, sono entrati in classifica anche le keyword Emma, Naip, Vergo, Manuelito, Elodie, Blue Phenix (fonti: Talkwalker, Trends24.in). In totale, nel corso della serata di ieri sono stati espressi oltre 5 milioni e mezzo di voti (5.523.783). Opening con Alessandro Cattelan e una performance con “sorpresa”: ballerini sul palco, per loro tablet sul volto con viso di Ale come negli opening delle due settimane precedenti. Dietro uno uno degli schermi c’era il vero Cattelan che, tornato così al timone di #XF2020, ha poi accompagnato pubblico, giudici e concorrenti lungo una serata ricca di colpi di scena e tesissima fino all’ultimo istante. Via alla gara con una velocissima “giostra” di brani originali per i talenti in gara. Per la categoria Gruppi guidata da Manuel Agnelli, i Little Pieces of Marmelade hanno eseguito One Cup of Happiness e i Melancholia Leon; per gli Over di Mika, N.A.I.P. ha cantato Attenti al Loop e Vergo Bomba; per gli Under Uomini capitanati da Emma, Blind ha proposto Cuore Nero e Blue Phelix la sua South Dakota; infine, per le Under Donne di Hell Raton, Casadilego ha cantato Vittoria, cmqmartina ha riproposto Sparami e MYDRAMA Vieni con me. Manche velocissima ed esito altrettanto rapido: Blue Phelix, il meno votato, ha dovuto abbandonare definitivamente il palco. A seguire, la seconda manche che visto tutti i ragazzi impegnati, con le assegnazioni dei giudici, in una gara all’ultimo respiro tutti contro tutti. Ha inaugurato la sfida MYDRAMA con Notti di Sfera Ebbasta, quindi N.A.I.P. con Amandoti dei CCCP, Melancholia con Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics, Blind con Bambino (brano con strofe e ritornello scritte da lui sulla base di Per me è importante dei Tiromancino), cmqmartina con Albero di Calcutta, Vergo con un mashup di Oro di Mango e Pienso en tu mirá e Malamente di Rosalía, Casadilego con Rapide di Mahmood, Little Pieces of Marmelade con Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins. MYDRAMA e Vergo sono finiti al ballottaggio al voto dei giudici ottenendo 2 voti a testa (Hell Raton ed Emma hanno salvato la giovane concorrente, Mika e Manuel Agnelli il ragazzo palermitano e milanese d’adozione). Seguono i 200 secondi del TILT con cui il pubblico ha salvato MYDRAMA sancendo la fine del percorso del concorrente degli Over, Vergo. I brani originali proposti nella prima manche saranno fondamentali anche per il proseguo della gara, nella prossima puntata: dalla mezzanotte di oggi, infatti, Gfk – società di ricerche di mercato che rileva i dati di vendita e di ascolto della musica in Italia, sui quali si basano le classifiche e le certificazioni discografiche ufficiali – è ripartita da zero con le rilevazioni di streaming e di download dei pezzi dei sette cantanti ancora in gara, il meno ascoltato andrà al ballottaggio nel quinto Live Show, atteso per giovedì prossimo, 26 novembre, sempre in prima serata su Sky Uno e NOW TV. Ospiti alla Sky Wifi Arena ieri sera: Leo Gassmann, tornato “in famiglia” a due anni dalla sua partecipazione a X Factor che lo ha lanciato e dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte”. Leo ha proposto in anteprima il brano Mr. Fonda, terzo estratto dal suo primo album in studio “Strike” che ha raggiunto gli oltre 10 milioni di stream. Quindi, Elodie, protagonista di uno spettacolare medley di alcuni dei suoi successi, poi raggiunta da Carl Brave, special guest del set, per eseguire insieme Parli Parli, duetto contenuto in “Coraggio”, secondo album d’inediti dell’artista e produttore romano. Commenti a caldo, in chiusura di serata, tra giudici e concorrenti eliminati con Daniela Collu e il suo Hot Factor.