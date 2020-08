Jude Law è il testimonial della campagna Sky Wifi

È Jude Law il testimonial della campagna pubblicitaria di Sky Wifi, il servizio in vera fibra lanciato il 16 giugno scorso in anteprima per gli abbonati Sky.

Nello spot, l'attore inglese due volte candidato all'Oscar© attraversa alcuni tra i luoghi più suggestivi di Venezia, Milano e Genova, rievocando una conversazione con una donna sull'importanza delle connessioni invisibili che, come i sentimenti, sono essenziali nella vita di tutti noi e creano legami potenti e spettacolari. Semplice, potente e spettacolare è infatti il claim della campagna che sintetizza l'unicità e l'eccellenza di Sky Wifi.

L'avvio della campagna coincide con importanti novità che permettono a una platea ancora più ampia di scegliere la qualità della connessione in fibra FTTH di Sky Wifi e la sua innovativa broadband experience, insieme alla vasta offerta di contenuti televisivi di Sky.

Dal 25 agosto anche chi non è ancora abbonato alla pay tv potrà scegliere la qualità e la semplicità del Triple play di Sky e avere tutto il meglio in un'unica soluzione, senza bisogno della parabola. L'offerta TV, internet e voce, combina infatti alla connessione molto performante di Sky Wifi, i contenuti e le produzioni originali di Sky e l'esperienza di visione di Sky Q, che consente di avere tutto in un unico posto.

A poco più di due mesi dal lancio è inoltre significativamente cresciuto il numero di città in cui Sky Wifi è disponibile: le città e grandi comuni coperte dal servizio sono ora 149 rispetto alle 26 del lancio, con l'aggiunta di importanti città come Potenza, Asti, Savona e Modena.

Si rafforza così l'importante collaborazione tra Jude Law e Sky. Smessi i panni di Pio XIII, l'amatissimo e carismatico protagonista di The Young Pope e The New Pope - le due serie tv Sky Original ambientate in Vaticano firmate dal Premio Oscar© Paolo Sorrentino, entrambe disponibili on demand su Sky - in autunno Jude Law sarà di nuovo su Sky Atlantic e NOW TV con la co-produzione Sky-HBO The Third Day, un mistery drama con Naomie Harris.

Per maggiori informazioni su tutti i comuni coperti da Sky Wifi: https://www.sky.it/sky-wifi-fibra/verifica-copertura (