Loredana Bertè, cancellata un'altra data del tour. Sono necessari ulteriori accertamenti urgenti

Loredana Bertè deve essere sottoposta a ulteriori accertamenti urgenti, dopo il ricovero di qualche giorno fa a Roma. Lo fa sapere il suo staff in una nota, comunicando anche l'impossibilità per l'artista di tornare sul palco a breve e rinviando la data del tour prevista venerdì 15 marzo a Varese al 10 maggio. "Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all'intestino (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti - si legge nel comunicato -. Per questo motivo abbiamo scelto di rinviare il concerto di Varese". Al momento resta confermato il concerto di Torino, in programma il 19 marzo. Loredana si era sentita male lunedì scorso, poco prima della data romana del tour, ed è stata ricoverata per un improvviso dolore addominale.

