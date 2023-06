Ecco il singolo di Merk & Kremont con Tananai e Marracash

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il duo di dj e producer multiplatino Merk & Kremont torna con un nuovo brano dal titolo Un Altro Mondo, insieme a Tananai e Marracash. Disponibile su tutte le piattaforme digitali da giovedì 22 giugno e in radio da venerdì 23 giugno, Un Altro Mondo è la prima canzone in italiano di Merk & Kremont, una delle realtà di maggior successo della scena dance italiana nel mondo e tra i produttori più ricercati con ben 53 dischi di Platino.

Tra le hit a cui ha lavorato il duo, all'anagrafe Federico Mercuri e Giordano Cremonaci, ci sono infatti Good Times di Ghali, Andiamo a comandare di Rovazzi, Farfalle di Sangiovanni, Tribale di Elodie, Furore di Paola & Chiara. Il nuovo brano è una ballad elettronica in cui le voci di Tananai e Marracash si rincorrono: "Un Altro Mondo è il nostro primo brano in italiano, quindi non potevamo non coinvolgere due dei nostri artisti preferiti - raccontano Merk & Kremont - Abbiamo ricreato le sonorità di un mondo rave e con l'aiuto di Marracash e Tananai abbiamo dipinto un immaginario distopico e romantico". Quest'estate M&K saranno protagonisti di un lunghissimo Summer Tour, organizzato da Mac Mac Agency, che li vedrà esibirsi nei più importanti festival e dancefloor italiani.

Tananai, artista multiplatino, è attualmente impegnato nel tour estivo dopo il tutto esaurito nei palasport dello scorso maggio, il successo di Tango e dell'album Rave, Eclissi. Marracash è invece pronto a tornare live a settembre con il suo primo festival rap Marrageddon, dopo la pubblicazione negli ultimi anni di due dischi da record, un tour nel 2022 con 250.000 presenze e la vittoria della Targa Tenco con Noi, Loro, Gli altri. (ANSA).