Alla Scala anteprima di Macbeth per salvare villa Sant'Agata

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Domani la Scala di Milano dedica lo spettacolo a villa Sant'Agata, la residenza di Giuseppe Verdi in provincia di Piacenza chiusa dallo scorso ottobre e messa all'asta dal Tribunale a causa di un contrasto fra gli eredi. L'incasso dell'anteprima di Macbeth al teatro che di Verdi fu 'casa', infatti, sarà devoluto a Viva Verdi, l'iniziativa del Ministero della Cultura per salvaguardare la villa museo.

Si tratta del ritorno in scena dell'allestimento firmato da Davide Livermore che ha inaugurato la stagione scaligera il 7 dicembre 2021. Protagonista maschile Luca Salsi, femminile Ekaterina Semenchuk, mentre sul podio salirà Giampaolo Bisanti.

(ANSA).