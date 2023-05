Filarmonica Romana, Domenico Turi nuovo Direttore Artistico

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il maestro Domenico Turi sarà il nuovo direttore artistico della Filarmonica Romana dal 1 luglio 2024. Lo ha deciso oggi il Consiglio direttivo dell'Accademia accogliendo la proposta del presidente Paolo Baratta di designare il successore del direttore in carica un anno prima della scadenza del mandato. Turi, che succederà a Enrico Dindo, potrà così lavorare subito ai suoi progetti. "Mentre siamo in attesa dell'avvio della stagione 2023-24 recentemente annunciata sotto la direzione del maestro Dindo - ha detto Baratta - abbiamo assunto questa decisione con l'intento di perseguire una più efficace programmazione della nostra attività''. Compositore e pianista nato a Noci (Bari) nel 1986, Domenico Turi si è diplomato in pianoforte sotto la guida di Riccardo Marini e in composizione con Matteo D'Amico al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha ricevuto commissioni dal Gran Teatro La Fenice di Venezia, dall'Accademia Filarmonica Romana, dalla Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, dalla Camerata Italica, dagli Amici della Musica di Foligno, dal Festival di Nuova Consonanza, dall' Internationales Halleiner Schlagzeugfestival e da Classiche Forme. Sue composizioni sono state eseguite in festival e concerti in Italia e all'estero. Un posto importante della sua produzione spetta al teatro musicale.

Nel 2019 ha fondato insieme con il tenore Gianluca Bocchino il ContromanoDuo, formazione che porta in scena performance originali di teatro musicale scritte appositamente per la formazione. Dal 2012 al 2022 è stato assistente alla direzione artistica dell'Accademia Filarmonica Romana. Dal 2021 è docente di Teoria dell'Armonia e Analisi presso il Conservatorio di "Niccolò Piccinni" di Bari. (ANSA).