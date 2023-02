A Bologna laurea ad honorem al musicista Luigi Lai

(ANSA) - BOLOGNA, 06 FEB - Si svolgerà il 14 febbraio, alle 16, nell'Aula Magna di Santa Lucia, a Bologna, la cerimonia di conferimento della laurea ad honorem a Luigi Lai, il più grande interprete vivente della musica delle launeddas, uno strumento di tradizione orale presente nella parte meridionale della Sardegna, della quale Lai custodisce e continua a elaborare l'ampio repertorio. Dopo i saluti del rettore Giovanni Molari, il professor Domenico Staiti pronuncerà la Laudatio; a seguire il direttore del Dipartimento delle Arti, Giacomo Manzoli, esporrà le motivazioni che hanno portato all'approvazione della proposta di conferimento della laurea in Discipline della Musica e del Teatro a Luigi Lai che, ricevuta la pergamena, terrà una lezione magistrale sulla musica delle launeddas, nel corso della quale ne esporrà in concreto le tecniche e le strutture compositive, eseguendo parti del repertorio.

L'omaggio al maestro Lai continuerà nel corso della serata: alle 21, nell'Aula Absidale: (Via de'Chiari, 23/A - Bologna) si terrà il concerto omaggio a Luigi Lai con il professor Ignazio Macchiarella (Università di Cagliari), col regista Gianfranco Cabiddu e con Paolo Fresu e i musicisti di Sonos e memoria (Elena Ledda, Mauro Palmas, Gavino Murgia, Federico Sanesi, Marcello Floris). L'ingresso è ad accesso libero con prenotazione online. È la prima volta, non solo in Italia, che viene attribuita una laurea ad honorem a un musicista orale.

(ANSA).