Nuova musica e creatività, nasce rassegna intitolata a Dalla

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - In occasione degli 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla (4 marzo 1943), il 2 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna si terrà la prima edizione di 'Ciao-Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività'. L'evento, ideato da Pressing Line e iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli, è promosso dalla Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune e sostenuto da Banca di Bologna. In omaggio "alla capacità di visione che ha sempre contraddistinto l'approccio artistico" di Dalla, l'iniziativa diverrà un appuntamento annuale, a Bologna, con l'innovazione musicale.

Nel corso della serata verranno assegnati riconoscimenti agli artisti, alle opere, oltre che ai producer e ai talent scout, che hanno contribuito a innovare il panorama musicale italiano incarnando e interpretando l'approccio visionario, sperimentale ma anche pop che ha guidato la lunga carriera di Lucio Dalla, scomparso l'1 marzo 2012. I riconoscimenti saranno conferiti per le categorie artista, canzone, producer, talent scout e colonna sonora da una giuria guidata da Massimo Bonelli e composta da professionisti del settore (produttori, manager, A&R, artisti, giornalisti). Gli artisti premiati si esibiranno live.

Lo stesso evento sarà inoltre un'importante vetrina per nuovi progetti e artisti emergenti che verranno selezionati attraverso il concorso "Ciao Contest. La musica di domani". Per i nuovi talenti sono state pensate due categorie ad hoc: 'canzone', in cui gli artisti potranno candidare un brano scritto e interpretato da loro, e 'producer', in cui i produttori artistici potranno candidare un brano interamente arrangiato da loro. La direzione artistica selezionerà, tra coloro che si candideranno, dieci artisti per ciascuna delle due categorie.

Sarà poi la stessa giuria a scegliere i due vincitori, che saranno annunciati la sera del 2 marzo e avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Teatro Celebrazioni. Per candidarsi occorre compilare il form sul sito luciodallaciao.icompany.it entro la mezzanotte del 13 febbraio. L'iscrizione è gratuita.

(ANSA).