Marco Mengoni, a Natale su piattaforme Caro amore lontanissimo

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - In occasione del Natale e del suo compleanno, Marco Mengoni pubblica dal 25 dicembre sulle piattaforme digitali "Caro amore lontanissimo" dalla colonna sonora de "Il Colibrì", film di Francesca Archibugi uscito al cinema il 14 ottobre. Il brano, che fino ad ora era presente esclusivamente nella versione fisica nel nuovo album Materia (Pelle) per Epic Records Italy / Sony Music Italy, uscirà il 25 dicembre accompagnato da una diretta su Tik Tok durante la quale verranno svelate immagini inedite della registrazione del brano.

Caro amore lontanissimo, scritto da Sergio Endrigo, Riccardo Sinigallia e prodotto da E.D.D., è un brano che tempo fa la figlia del cantautore, Claudia Endrigo ha affidato alla voce di Marco Mengoni. Questa canzone rappresenta un'esplorazione ancora diversa del mondo musicale di Mengoni: la stima che lo lega ai grandi cantautori della nostra tradizione musicale. Marco ne ha riconosciuto da subito l'affinità con la storia de Il Colibrì, film di Francesca Archibugi uscito il 14 ottobre, in cui il brano è stato inserito.

A febbraio poi Marco Mengoni sarà in gara al Festival di Sanremo nel 2023 con il brano "Due vite". A 10 anni da "L'essenziale" - il brano che ha segnato un punto importante della sua carriera, regalandogli la vittoria e 4 dischi di platino dei 66 conquistati in carriera - Mengoni torna sul palco che ha segnato il suo percorso artistico. In estate sarà poi nuovamente protagonisti negli stadi:Bibione (17 giugno - data zero), a Padova (20 giugno), a Salerno (24 giugno), a Bari (28 giugno), a Bologna (1 luglio), a Torino (5 luglio) e infine a Milano per il gran finale (8 luglio). Sarà l'occasione per festeggiare e condividere con il pubblico il percorso musicale del progetto multiplatino Materia, di cui nel 2023 è annunciata l'uscita dell'ultimo capitolo. (ANSA).