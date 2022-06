Concerto Ligabue a Campovolo, già migliaia nell'arena

Tra poche ore avrà inizio nella nuova Rcf Arena di Reggio Emilia il concerto di Luciano LIgabue. Tra gli ospiti che lo affiancheranno sul palco, sono stati annunciati Gazzelle, Eugenio Finardi, Elisa e anche Loredana Bertè. Forfait di Piero Pelù dopo la caduta sul palco di qualche giorno fa. "Mi dispiace non essere con te stasera caro Luciano - scrive Pelù - ma nonostante io confonda lo stare sul palco col mestiere dello stunt man oggi il buonsenso mi impone di stare di molto ma di molto calmino. Divertitevi e fate divertire anche per me, alla prossima Omo!". Piero Pelù, dopo la caduta sul palco del concerto a Milano, non sarà - come annunciato - tra gli ospiti di Luciano Ligabue stasera a Campovolo. "Non è nulla di grave, ma non potrà essere con noi", ha aggiunto Ferdinando Salzano, organizzatore dell'evento che celebra i 30 anni di carriera del rocker.

Concerto Ligabue, i primi fan arrivano a Campovolo

"Alle 16.50 sono entrate nella Rcf Arena già 40mila persone. E siamo in linea con i numeri dei precedenti concerti a Campovolo. Gli accessi procedono in maniera fluida e prevediamo il picco tra le 17.30 e le 19. Alle 18 dovrebbero essere entrate 70mila". Lo spiega Ferdinando Salzano, di Friends and Partner che organizza il concerto di Ligabue, in programma stasera a Campovolo per celebrare i 30 anni di carriera del rocker, con uno slittamento di due anni a causa della pandemia. Intanto il traffico nelle strade intorno all'area è già pesante, con lunghe attese per chi deve raggiungere la nuovissima Arena ed entrare nei parcheggi allestiti per l'evento.