Scala: rinviati i concerti di Gergiev e Trifonov

A causa della pandemia, sono rinviati i due concerti 'russi' in programma nei prossimi giorni alla Scala.

Non si terrà quindi il 14 febbraio, giorno di San Valentino, il concerto dell'Orchestra del Teatro Mariinskij diretta dal aestro Valery Gergiev,. E allo stesso modo slitterà il concerto di Daniil Trifonov e Sergei Babayan, previsto per venerdì 18 febbraio.

Le nuove date - fanno sapere dal teatro - saranno comunicate nelle prossime ore.