Festival Collisioni, il 9 luglio concerto di Blanco ad Alba

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Blanco suonerà ad Alba sabato 9 luglio in piazza Medford per il festival Collisioni.

A due giorni dalla vittoria della 72esima edizione del Festival di Sanremo Brividi è il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia ed è il più alto debutto di sempre di una canzone italiana al quinto posto della classifica Global Spotify. Dopo aver registrato il tutto esaurito delle date primaverili a poche ore dall'annuncio, in estate Blanco sarà protagonista del festival Agri-rock Collisioni per l'unica data in Piemonte del Blu Celeste Tour, nell'ambito della tradizionale Giornata Giovani di Collisioni che vedrà numerosi altri artisti in cartellone.

Insieme agli incontri e ai concerti della Giornata Giovani, organizzata con Banca d'Alba, Fondazione Crc e Comune di Alba, tornerà anche il Progetto Giovani, con i suoi laboratori e la collaborazione con le scuole.

In occasione dei suoi 30 anni, la Fondazione Crc, da sempre al fianco del Festival Collisioni, sostiene il concerto di Blanco e svilupperà con Collisioni un'iniziativa collegata all'evento per coinvolgere migliaia di giovani della provincia di Cuneo. (ANSA).