Chitarrista di Springsteen, 'dobbiamo salvare San Siro'

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - "Dobbiamo salvare San Siro!".

L'appello per salvare il Meazza arriva da Steven Van Zandt musicista, cantante, attore americano e chitarrista nella E Street Band di Bruce Springsteen. Il tweet del musicista a difesa dello stadio milanese è stato riportato sulle pagine social del comitato Sì Meazza, che si batte per difendere la Scala del calcio dall'abbattimento che avverrà quando Inter e Milan realizzeranno una nuova struttura.

"Abbiamo abbastanza grattacieli e centri commerciali nel mondo, ma c'è un solo San Siro! - ha scritto il musicista -. Usa questa email e dai il tuo nome per dire San Siro per sempre!". E il musicista ha indicato nel suo tweet la mail del comitato Sì Meazza. (ANSA).