Cristicchi al Comunale di Ferrara, lo spettacolo andrà in tv

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - Simone Cristicchi apre al pubblico la sua valigia di 'Ricercautore': storie e canzoni raccolte in 15 anni di intensa attività, tra canzone d'autore, teatro di narrazione e poesia. Lo spettacolo è una prima assoluta che, originariamente (prima della seconda chiusura dei teatri in Italia avvenuta a fine ottobre) doveva inaugurare la stagione di Lirica 2020/21 del Teatro Comunale di Ferrara. L'evento verrà registrato dal vivo al teatro in questi giorni e trasmesso su TV2000 il 30 dicembre, alle 21.50.

'Cantata d'Autore' diventa un viaggio musicale che restituisce la voce agli "ultimi": eremiti, anziani, minatori, reduci della guerra ed esuli dall'Istria. Alternate al repertorio di Cristicchi, brillano alcuni omaggi alla grande canzone d'autore italiana, da Fabrizio De André a Sergio Endrigo. In 'Cantata d'Autore' trovano spazio anche poesie e monologhi tratti dai vari spettacoli di successo dell'autore.

"La curiosità è un super potere, che fa vedere la vita, la realtà, in un altro modo. La curiosità salva, fa scoprire tesori nascosti" spiega Cristicchi, che da piccolo, racconta, cercava "tesori nascosti e storie ai mercatini dell'usato e negli archivi". Una ricerca che continua anche oggi, con questo spettacolo che per la prima volta 'racchiude' in un unico lavoro il suo viaggio di raccontastorie. Parte dai giorni nostri, con una poesia scritta durante il lockdown, e viaggia nel tempo. Lo spettacolo termina con una canzone inedita: 'Dalle tenebre alla luce', che vuole "essere un augurio di speranza". Gli arrangiamenti e la direzione è di Valter Sivilotti. Lo spettacolo verrà riproposto dal vivo, quando si potrà riaprire il teatro al pubblico. (ANSA).