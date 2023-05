Nuovo ceo del brand bridal Pronovias è Marc Calabia Gibert

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Marc Calabia Gibert è stato nominato nuovo ceo del marchio leader mondiale del bridal-wear Pronovias.

La sua nomina sarà effettiva a partire dal primo settembre. Ma in azienda ci sono anche altri cambiamenti. Clement Kwan, attuale consulente di Pronovias, assume l'incarico di ceo ad interim, mentre Maria Muntaner entra come chief marketing officer e Gemma Ruiz ritorna in Pronovias come chief product and merchandising officer.

"Sono profondamente onorato di essere stato nominato ceo di Pronovias" commenta il manager. "L'azienda ha una posizione unica come leader mondiale nel settore sposa con 101 anni di storia e ha un grande potenziale per l'ulteriore crescita" precisa Marc Calabia -. Pronovias gode di un'enorme esperienza, dal design alla produzione, fino ad arrivare al marketing e alla distribuzione. È il più grande marchio di bridal luxury con una reputazione di qualità scalabile a livello internazionale. Con un patrimonio ineguagliabile, l'azienda ha un potenziale di crescita molto elevato e sono ansioso di collaborare per aiutare a scrivere il prossimo capitolo della lunga storia di Pronovias.

Il Gruppo Pronovias ha creato l'industria mondiale del settore di moda nuziale così come la conosciamo, introducendo importanti novità come i primi negozi monomarca e le sfilate della moda sposa. Noi continueremo a lavorare per innovare e ridefinire le tradizioni, introducendo nuove tendenze nelle nostre collezioni." Il nuovo ceo ha oltre 25 anni di esperienza di leadership nel settore della moda e del retail e si unisce a Pronovias da Springfield (Tendam) dove è stato nominato direttore generale nel 2018. Previamente ha occupato il ruolo di Chief Product and Merchandising Officer di Desigual, è stato vicepresidente delle vendite per il Sud Europa di Levi Strauss e direttore generale di The Body Shop, di proprietà di L'Oréal. (ANSA).