E' morto Paco Rabanne

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - E' morto in Francia, a Portsall, Paco Rabanne. Lo stilista spagnolo aveva 88 anni. Aveva cominciato negli anni '60 creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga.

Aveva dato vita alla sua casa di moda nel 1966.

Usava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica. Coco Chanel ribattezzò il collega "il metallurgico della moda". Fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate. Ha lavorato anche nel cinema: suoi, ad esempio, i costumi di scena di Barbarella. (ANSA).