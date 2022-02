Dal nuovo logo via al rilancio di Trussardi

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Una nuova brand identity come primo passo del nuovo corso del marchio Trussardi sotto la direzione creativa di Benjamin A. Huseby e Serhat IşÕk: il logo e il levriero - simbolo del brand introdotto nel 1973 - vengono reinterpretati in chiave contemporanea per dare vita al rilancio della maison.

Caratterizzato da tratti decisivi, il nuovo logo Trussardi viene rivisitato con una spaziatura più ampia e si ispira all'heritage Trussardi dagli anni '70 agli anni '90, periodo in cui si è affermato come brand. Il levriero, scelto come emblema del marchio oltre 40 anni fa per la sua inconfondibile eleganza, ora si evolve e diventa un elemento grafico circolare per rifarsi all'uroboro, simbolo dell'eterno, ciclico rinnovo della vita.

La collezione Trussardi Autunno/Inverno 2022 sarà presentata durante la fashion week di Milano il prossimo 26 febbraio.

