Arriva il sequel de Il bambino con il pigiama a righe di Boyne

ROMA - La casa editrice Rizzoli, in occasione della London Book Fair 2022, annuncia l'acquisizione dei diritti di pubblicazione per l'Italia del nuovo libro di John Boyne, 'All The Broken Places', sequel de 'Il bambino con il pigiama a righe', bestseller da 11 milioni di copie nel mondo, già in catalogo per Bur Rizzoli. Con il titolo 'Nessun luogo è più casa', il libro uscirà nelle librerie italiane nell'autunno 2022, in contemporanea con l'uscita internazionale annunciata dall'autore e da Transworld Publishers lo scorso 2 marzo.

A quindici anni dalla pubblicazione de Il bambino con il pigiama a righe, da cui è stato tratto l'omonimo film portato al cinema da Mark Herman, John Boyne si riallaccia a vicende e personaggi del suo romanzo culto.

Nel 1946 Gretel si trasferisce con la madre a Parigi utilizzando documenti falsi. Scappano dalla Germania per lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra e dei campi di concentramento, il vuoto incolmabile della perdita di Bruno, fratello di Gretel. A Parigi, presto, qualcuno viene a conoscenza del loro passato, segnato dai crimini commessi dal padre di Greta, ufficiale nazista, e si ritrovano di nuovo in fuga. Gretel vagherà così per il mondo alla ricerca di un nuovo approdo, un porto sicuro dove immaginarsi una nuova vita. Ma solo alla fine del suo viaggio, ormai novantunenne, diventata una donna indipendente e assertiva che vive a Londra nello stesso appartamento da più di mezzo secolo, troverà, grazie all'amicizia per una nuova vicina, l'occasione per il suo riscatto.

Nato nel 1971 a Dublino, dove vive e lavora, John Boyne è autore di romanzi per ragazzi e per adulti, pubblicati in Italia da Rizzoli e tutti disponibili nel catalogo Bur tra i quali Il bambino con il cuore di legno, Che cosa è successo a Barnaby Brocket?, Resta dove sei e poi vai, Il bambino in cima alla montagna, Mio fratello si chiama Jessica.