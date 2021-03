Jackie Kennedy 'L'Editor' nel romanzo di Rowley

STEVEN ROWLEY, L'EDITOR (SPERLING & KUPFER, PP 352, EURO 17,90)

Jacqueline Kennedy raffinata editor. A raccontare, tra realtà e finzione, questo aspetto meno conosciuto della vita dell'ex First Lady americana, è lo scrittore e sceneggiatore Steven Rowley nel romanzo 'L'Editor', pubblicato da Sperling&Kupfer nella traduzione di Silvia Fornasiero. Il libro, i cui diritti cinematografici sono stati opzionati dalla 20th Century Studios, esce nell'anno, il 2021, in cui ricorrono i 60 anni da quando, il 20 gennaio 1961, Jackie Kennedy divenne First Lady ed è ricco di curiosità e dettagli sulla vita e sullo stile di una donna che a distanza di decenni è ancora amata e ricordata per il suo grande stile e la sua personalità.

Siamo a New York, nel febbraio del 1992, e James Smale, scrittore e uomo di teatro, dopo anni di duro lavoro, corona finalmente il sogno della sua vita quando il suo romanzo autobiografico, 'La quarantena', viene acquisito dalla Doubleday per essere pubblicato. L'editor a cui è piaciuto e che lavorerà con lui è Jacqueline Kennedy Onassis, che ha molto apprezzato il modo in cui James è riuscito a mettere a nudo la propria famiglia disfunzionale.

Jackie , o la signora Onassis, come è conosciuta in ufficio , e James, stringeranno, in questi percorso, un'amicizia inaspettata. La "favolosa" editor, racconta Rowley - che è originario di Portland, nel Maine, ma vive a Palms Spring con il suo compagno - spingerà il suo autore a scrivere un finale autentico, incoraggiandolo a confrontarsi con la verità sul suo passato e sul rapporto con sua madre. Un volta rivelato un segreto famigliare da sempre taciuto, James capirà, forse troppo tardi, che la sua editor aveva sempre cercato di aiutarlo, non solo come autore.