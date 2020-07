Wilbur Smith, i romanzi in nuova veste grafica e traduzione

ROMA - Con una nuova veste grafica, moderna e suggestiva, pensata per trascinare il lettore nell'affascinante universo del maestro dell'avventura, vengono riproposti da HarperCollins, in una nuova traduzione, i romanzi che hanno reso Wilbur Smith uno degli autori più apprezzati e letti in tutto il mondo. I primi 7 volumi arrivano in libreria il 16 luglio.

Tra questi il romanzo d'esordio, 'Il Destino del Leone' (pp 560, euro 9,90, anch ein ebook 4,99 euro), nella traduzione di Stefano Giorgianni, primo grande successo dello scrittore, che ha segnato la nascita di un fenomeno letterario. La storia ambientata a Natal, nel 1876 vede la vita dei gemelli Sean e Garrick Courtney, segnata per sempre da un incidente.

In libreria, sempre a 9,90 euro, anche 'Gli angeli piangono', nella traduzione di Roberta Zuppet, un ritratto dell'Africa e delle sue contraddizioni, dalle guerre coloniali di fine Ottocento fino agli anni Settanta del XIX secolo.

E poi 'Il destino del cacciatore', nella traduzione di Serena Lauzi; 'Il potere della spada', tradotto da Sara Caraffini; il 'Cacciatori di diamanti', nella traduzione di Ginevra Massari; 'Il canto dell'elefante', tradotto da Roberta Zuppet e 'Il settimo papiro' nella versione di Isabella Polli. (ANSA).