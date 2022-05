Torna a casa il Manifesto di Ventotene, è festival

''La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l'uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Con questo codice alla mano si è venuto imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli aspetti della vita sociale, che non lo rispettassero''. E' il 1941 e in quella meravigliosa isola battuta dal vento che è Ventotene, durante l'esperienza dolorosa del confino condivisa con altri 800 uomini e donne invisi al regime fascista, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrivono il Manifesto di Ventotene. Realizzano una prima copia semi clandestina e ciclostilata che sarà portata fuori dall'isola grazie anche al contributo di Ursula Hirschmann e Ada Rossi. Quel documento fondamentale per quella che sarà la storia della nascita dell'Unione Europea, nel 1943 viene diffuso ciclostilato in occasione del congresso di fondazione del Movimento federalista europeo. Ora quelle pagine, con le annotazioni di Ursula Hirschmann, tornano nell'affascinante isola dove sono nate, grazie al restauro realizzato dagli Archivi storici dell'Unione Europea dell'Istituto Universitario Europeo. La sua riproduzione sarà custodita nell'Archivio storico, Centro di ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione, Isole di Ventotene e Santo Stefano. Il ritorno a casa del Manifesto sarà celebrato il 9 maggio, Festa dell'Europa, nel corso del Ventotene Europa Festival, in programma sull'isola pontina dall'8 al 13 maggio. L'attore e doppiatore Luca Ward leggerà pagine scelte del Manifesto, che ne mettono in luce il messaggio di pace e l'attualità della visione politica, con l'accompagnamento musicale di Leonardo Mazzarotto e Valerio Tesoro.

Torna sull'isola quindi l'appuntamento dedicato ai giovani, ideato e organizzato dall'Associazione La Nuova Europa, che in questa 6°edizione vedrà la partecipazione di circa 50 studenti 16-19enni di scuole internazionali europee. che arrivano da Berlino, Parigi, dalla Scuola europea di Varese, dalla Rete di scuole italiane "Laboratorio di cittadinanza" e avranno la possibilità di seguire conversazioni di Storia, Economia politica, Diritti e Parità di genere, Letteratura. Tra gli ospiti Romano Prodi, già Presidente del Consiglio italiano e Presidente della Commissione europea, Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Europei e della Cooperazione Internazionale, Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari Europei, Paola Severino, co-Presidente del Comitato scientifico della Conferenza sul futuro dell'Europa, Silvia Costa, Commissaria straordinaria del Governo per il recupero dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano, Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Paolo Rumiz, scrittore e viaggiatore, Piero Graglia, Silvana Boccanfuso e Federica di Sarcina, storico e storiche, Andrea Patroni Griffi, costituzionalista, Martina Ciai, assistente al Parlamento europeo, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, Stefano Polli, vicedirettore Ansa, Eleonora Belviso, giornalista Rai Radio Uno, Eric Joszef, giornalista di Libération, Elisabetta Stefanelli, caporedattrice Ansa, Roberto Sommella, direttore di MF-Milano Finanza e presidente de La Nuova Europa.

Per tutti gli incontri, il filo conduttore sarà il concetto di Pace, evocata nella giornata d'inaugurazione del festival, l'8 maggio, dal Concerto per la Pace del musicista italo-turco Francesco Taskayali, in chiusura del panel istituzionale sulla Conferenza sul futuro dell'Europa a cura del Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio, che vedrà anche la partecipazione del Capo Dipartimento Diana Agosti, di Nicola Verola, Direttore centrale per l'Integrazione europea del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, di Maurizio Falco, Prefetto di Latina e di Monica Perna, Commissaria straordinaria per il Comune di Ventotene. (ANSA).