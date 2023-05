Scoprire Calvino attraverso i suoi luoghi, l'omaggio di Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 30 MAG - Due passeggiate letterarie sulle tracce di Italo Calvino, per scoprire l'itinerario dedicato allo scrittore promosso dal Comune di Sanremo nell'anno del primo centenario della nascita (1923-2023), sono state organizzate per sabato 3 e domenica 11 giugno.

"Abbiamo voluto dare quest'opportunità - spiega l'assessore alla Cultura, Silvana Ormea - per scoprire i luoghi cari a Italo Calvino e rivivere così Sanremo al ritmo di un'attenta passeggiata. Un percorso a tappe, che rivelerà la città da un punto di vista diverso, inedito che, ne sono certa, saprà incuriosire". E conclude: "Pur senza dargli i natali, Sanremo è centrale nella biografia di Italo Calvino, perché vi trascorse gli anni fondamentali della sua formazione. 'Sanremo continua a saltar fuori nei miei libri, nei più vari scorci e prospettive', dichiarò lo scrittore in una celebre intervista.

Con questa mappa il viaggiatore curioso potrà seguire le tracce dell'opera di Italo Calvino, cercare il sentiero dei nidi di ragno e l'albero del barone rampante, ritrovare tra le strade di Sanremo, le impalpabili città invisibili".

Per il 3 giugno il ritrovo sarà sul lungomare Italo Calvino, ex stazione ferroviaria; mentre l'11 giugno, all'ingresso del parco di Villa Ormond, in corso Cavallotti. Entrambe le escursioni sono con partenza alle 15.30 mentre la durata sarà di circa due ore e mezza. (ANSA).