PIERO DORFLES, IL LAVORO DEL LETTORE. PERCHÉ LEGGERE TI CAMBIA LA VITA (Bompiani, pp. 252, 16 euro).

Un viaggio nella letteratura attraverso grandi classici per scoprire perché leggere può non solo aiutarci a vivere meglio ma forse anche cambiare la nostra vita: è un invito alla lettura ma anche una grande avventura tra le parole il libro di Piero Dorfles dal titolo "Il lavoro del lettore", edito da Bompiani.

Il giornalista e critico letterario parte dall'assunto che, come recita il titolo, quello del lettore è il lavoro più bello del mondo: chi non ha l'abitudine di leggere infatti può cavarsela benissimo nel proprio quotidiano ma difficilmente potrà trovare altrove ciò che i libri contengono. Raggruppando con un criterio tematico alcuni grandi titoli della letteratura, l'autore sottolinea la ricchezza intrinseca dei libri, oggetti materiali e simbolici che sono autentiche risorse per chi li usa. Grazie ai libri infatti, spiega Dorfles, possiamo provare a comprendere l'uomo e i suoi sentimenti, addentrarci nella storia dell'umanità tra conquiste e sconfitte, superare ansie e dolori, vivere quell'esperienza simbolica che ci spinge a sviluppare ingegno, fantasia e immaginazione.