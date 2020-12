Premi: concorso letterario di racconti per italiani 'expat'

Nella ricca offerta di premi letterari nazionali ne arriva uno tutto rivolto agli italiani 'expat', quanti stanno vivendo o hanno vissuto una esperienza all'estero che in qualche modo ha cambiato o influenzato la loro vita. Si intitola 'Molto forte, incredibilmente lontano', giocando col titolo del celebre romanzo di Jonathan Safran Foer (Molto forte, incredibilmente vicino) e lo organizza la Scuola di scrittura Belleville di Milano. Inviando entro la mezzanotte del 31 gennaio 2021 un racconto ambientato nel proprio Paese d'adozione, dal titolo 'L'arrivo' e della lunghezza massima di 5.000 battute (spazi inclusi), i partecipanti accedono alla selezione delle migliori novelle da parte di una giuria formata da scrittori e docenti della Scuola Belleville. I racconti selezionati confluiranno in una raccolta che verrà pubblicata in formato elettronico e sarà disponibile gratuitamente sul sito della scuola. L'autore del primo racconto classificato sarà premiato con una borsa di studio a copertura totale per il corso online 'Molto forte, incredibilmente lontano. Scrivere dalla distanza', il cui inizio è previsto per il prossimo 25 marzo. Borse di studio a copertura parziale sono previste anche per il secondo e il terzo posto nella classifica finale. I vincitori saranno annunciati il 23 febbraio in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Italian Bookshop di Londra e su quella di Belleville-Typee. (ANSA)