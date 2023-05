Coldplay, esce la nuova biografia italiana

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Viva Coldplay, storia di un successo planetario è il titolo della nuova biografia firmata da Fabrizio Sandrini in uscita il 31 maggio, pubblicata da Il Castello marchio Chinaski Edizioni.

La pubblicazione contemporanea alle date italiane a Napoli e Milano, è la prima biografia a livello internazionale che raccoglie anche gli ultimi anni fino ai giorni nostri. Sandrini ha incrociato decine di testimonianze da libri, interviste e articoli, descrivendo i profili personali dei quattro componenti e integrandoli poi con tutte le vicissitudini pubbliche.

Dall'exploit discografico planetario alle accuse di plagio da parte di Joe Satriani e Cat Stevens, dalla collaborazione col produttore Brian Eno fino alla stima ricevuta da Elton John e Madonna. Tra scontri con i paparazzi del frontman legato sentimentalmente a Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson, non mancano i controversi rapporti con Bono e Liam Gallagher. Viva Coldplay racconta anche dell'impegno sociale, fino al tema dell'ecosostenibilità dei concerti che la band ha voluto proprio per il tour in corso. (ANSA).