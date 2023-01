'Astenersi principianti', esce nuovo libro di Paolo Milone

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - PAOLO MILONE, ASTENERSI PRINCIPIANTI (EINAUDI SUPERCORALLI PP 144, EURO 17.00). Si addentra nelle mille strade del distacco Paolo Milone nel suo nuovo libro 'Astenersi principianti' che esce il 31 gennaio per Einaudi e riesce ad accendere il buio. Psichiatra, autore di "L'arte di legare le persone", uscito sempre per Einaudi nel 2021, Milone ora ci invita in fondo a riflettere sulla morte che è l'unica certezza che abbiamo nella vita, ma noi allontaniamo il pensiero ogni giorno, con pervicace distrazione. Il percorso che si compie con 'Astenersi principianti' è fatto di folgorazioni, di istanti, "di quegli attimi preziosi in cui esitiamo in cerca di una strada, e all'improvviso ci accorgiamo che la vita e la morte fanno gli stessi scherzi, perché semplicemente sono un'unica cosa" come sottolinea la nota di presentazione. In fondo cosa c'è, dopo la morte? C'è un paese dove non siamo mai andati: "Per me, per esempio, la Norvegia" dice. Con la stessa sensibilità de 'L'arte di legare le persone' Milone riesce a confortarci e a rendere vivo e vicino ciò che tanto ci affanniamo a tenere lontano. "Davanti alla fine, siamo tutti principianti:e siccome l'arte del distacco non la possiamo imparare, tanto vale affezionarsi a questa Signora acquattata nell'armadio, cercando le parole per farcela un po' amica". Nato a Genova nel 1954, Milone ha lavorato in un Centro Salute Mentale e poi in un reparto ospedaliero di Psichiatria d'urgenza. (ANSA).