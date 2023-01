Pinar Selek, condannata all'ergastolo la scrittrice turca

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La scrittrice, sociologa e attivista turca Pinar Selek è stata condannata all'ergastolo dalla Corte Suprema turca. Dopo sei mesi d'attesa la Corte ha annullato la quarta assoluzione della Selek con un mandato d'arresto internazionale dall'effetto immediato. "La decisione, notificata agli avvocati di Pinar Selek il 6 gennaio 2023, è stata presa dal Tribunale penale di Istanbul prima che i giudici si pronuncino in una prima udienza, fissata per il 31 marzo 2023. Tali provvedimenti, particolarmente gravi per portata e conseguenze nei confronti della Selek, vengono presi in un contesto di restrizione delle libertà e di crescente violenza da parte delle autorità turche contro tutte le minoranze e gli oppositori politici, in particolare contro i curdi, sia in Turchia che in altri paesi". Lo annuncia la casa editrice Fandango Libri che della Selek ha pubblicato nel 2020 'Le formiche festanti' e prima 'Lontano da casa', 'La casa sul Bosforo' e 'La maschera della verità'. "Dopo torture e prigionia per le sue ricerche sociologiche sui curdi, le autorità turche l'hanno trasformata in una 'terrorista' fabbricando gli elementi necessari per dimostrare contro ogni evidenza che fosse l'autrice dell'esplosione del mercato delle spezie di Istanbul nel 1998", sottolinea la casa editrice. Nonostante la cittadinanza francese Pinar Selek, che si è stabilita in Francia, rischia di tornare in carcere a Istanbul. (ANSA).