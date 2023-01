Alla Lovat il XVII Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri

(ANSA) - TRIESTE, 10 GEN - La Libreria Lovat di Villorba (Treviso) è la vincitrice del XVII Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri. Lo ha reso noto la Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri (Milano) annunciando il prossimo (il 40/o) Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai organizzato dalla stessa Fondazione, che torna in presenza nel tradizionale appuntamento di quattro giornate (24-27 Gennaio) nella storica Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

La Libreria Lovat è stata premiata per l'impegno e la dedizione nel diffondere la cultura e il prodotto libro, non solo con la vendita ma anche con l'intensa attività di presentazioni e di messa in relazioni tra i diversi attori del mondo della cultura.

All'annuale seminario che coinvolge editori e librai italiani e internazionali, organizzato con il contributo di Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, e in collaborazione con Associazione Italiana Editori, Associazione Librai Italiani, e Centro per il Libro e la Lettura, interverranno, tra gli altri, Ricardo Franco Levi, Stefano Mauri, la scrittrice Nadia Wassef, Claudio Magris, Madeline McIntosh (Penguin Random House), James Daunt (Waterstones e Barnes & Noble) e i vertici delle associazioni e delle realtà che organizzano l'evento. Il seminario affronta la gestione di una libreria da vari punti di vista, culturale, economico, finanziario. (ANSA).