'Note & Parole' del Cpm Music Institute e Campiello Giovani

Il Cpm Music Institute, scuola di Alta Formazione Artistica di Milano fondata e presieduta da Franco Mussida, per il secondo anno consecutivo è al fianco del prestigioso Premio Campiello Giovani con "Note & Parole.

Racconti in Musica", il progetto culturale e creativo che unisce i giovani talenti della musica e della letteratura.

Gli allievi del corso di Writing&Production del Cpm comporranno dei brani inediti a partire dai racconti dei finalisti del Premio Campiello Giovani, arrivato alla 27ma edizione e le loro composizioni saranno presentate dal vivo durante la finale del 2 settembre alle 19.00 al Teatro Goldoni di Venezia. Un appuntamento, su invito, durante il quale la Cpm Ultra Pop Band eseguirà dal vivo le composizioni nate dalla collaborazione tra gli allievi di Writing&Production e i finalisti del Campiello Giovani, mentre un attore leggerà alcuni estratti dai racconti (per informazioni www.premiocampiello.org).

Futuri compositori e scrittori daranno vita così ad un laboratorio di condivisione, che si svolgerà verso la fine del mese di agosto, in cui gli elaborati letterari saranno trasformati in musica. Un progetto formativo a quattro mani con lo scopo di promuove l'incontro e il confronto tra i giovani in arti diverse, la musica e letteratura.

L'evento, con la regia di Davide Stefanato, sarà presentato da Federico Basso e Davide Paniate.

La serata sarà visibile in diretta streaming sul canale Facebook del Premio Campiello Giovanni (www.facebook.com/PremioCampiello) e del Cpm Music Institute (www.facebook.com/CPMMusicInstitute).

Per la preparazione dei lavori gli allievi di Writing&Production del secondo e del terzo anno e gli scrittori si divideranno in gruppi organizzando diversi incontri a distanza e in presenza nelle giornate che precedono la presentazione ufficiale. (ANSA).