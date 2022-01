Scuola Librai Mauri, Seminario online il 28 gennaio

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Si svolgerà anche quest'anno online, il 28 gennaio dalle 10 alle 13, a causa dell'emergenza sanitaria, il Seminario della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, modalità che nel 2021è stata occasione di un'ulteriore apertura internazionale. Il Convegno avrà come tema 'Il nuovo futuro' e coinvolgerà come sempre editori e librai italiani e internazionali. Ad aprirlo e concluderlo il presidente della Fondazione Achille Mauri. Previsto in chiusura l'intervento del ministro della Cultura Dario Franceschini in dialogo con Ferruccio de Bortoli sul tema 'Una politica per il libro'. Nel corso del seminario anche l'assegnazione del sedicesimo Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri alla 'Libreria Ultima Spiaggia' di Ventotene di Fabio Masi e della terza Borsa di lavoro Nick Perren ad Alessandro Tridello della Libreria Ubik di Mestre. Alberto Ottieri di Messaggerie Italiane e Emmelibri introdurrà il panel 'Scenari economici di mercato' con gli interventi di Angelo Tantazzi (Prometeia) sul tema 'Proiezioni per il 2022: dove va la spesa delle famiglie italiane?' e Ricardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana Editori e vicepresidente di Federation of European Publishers parlerà del mercato del libro italiano e internazionale e saranno presentati i dati Aie del mercato del libro e della lettura 2021. In programma anche una tavola rotonda sul tema 'Reset dell'editoria: vendere libri in un mondo cambiato', alla quale interverranno Michael Busch (Thalia), James Daunt (Waterstones e Barnes & Noble), Andrew Franklin (Profile), Doris Janhsen (Droemer Knaur), Stefano Mauri (Messaggerie Italiane e Gruppo editoriale Mauri Spagnol), moderati da Porter Anderson (Publishing Perspectives). Il Seminario, organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri con il contributo di Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, e in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori, l'Associazione Librai Italiani, e il Centro per il Libro e la Lettura, è aperto, previa iscrizione, e rivolto a chi opera nella filiera editoriale. (ANSA).